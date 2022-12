JBr News 2022 #052 – O julgamento do Orçamento Secreto

A negociação da PEC da Transição na Câmara tem nome e sobrenome: o nome é orçamento, o sobrenome é secreto

A expectativa quanto a como o Supremo Tribunal Federal (STF) definirá se a regra do que foi batizado de orçamento secreto emperra neste momento a tramitação da PEC da Transição, que não deverá ser concluída enquanto o julgamento não estiver solucionado. Indefinições que afetam a economia do país. A forma como essas questões estão associadas é o tema do JBNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.