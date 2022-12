JBr News 2022 #051 – Diplomação e manifestação

O lamentável episódio mostra como serão complicados e desafiadores os dias do próximo governo

No mesmo dia em que Luiz Inácio Lula da Silva foi diplomado como o vencedor das eleições presidenciais deste ano, grupos bolsonaristas radicais reagiram violentamente, queimando ônibus e automóveis em Brasília. O lamentável episódio mostra como serão complicados e desafiadores os dias do próximo governo. E demonstra também como o novo governo já ocupa vácuos de poder do atual. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, é quem deu entrevista coletiva no final da noite ao lado do secretário de Segurança do Distrito Federal. Os atos de violência são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.