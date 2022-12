JBr News 2022 #050 – Quem é Arthur Lira?

Como Arthur Lira conquistou tanto poder? De onde ele vem? É o que discutem no JBrNews de hoje Alexandre Jardim e Rudolfo Lago

Luiz Inácio Lula da Silva receberá nesta segunda-feira (12) à tarde seu diploma como presidente eleito. É a oficialização da sua vitória. Mas antes disso as ações do novo governo já começaram. E a mais importante delas é a tramitação da PEC da Transição, que passou pelo Senado e chega agora à Câmara para experimentar o imenso poder que foi conquistado pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Mas como Arthur Lira conquistou tanto poder? De onde ele vem? É o que discutem no JBrNews de hoje Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.