JBr News 2022 #049 – Os novos Ministros

Na manhã desta sexta-feira (9), Lula anunciará os nomes dos primeiros ministros do novo governo

Poucas horas antes de o Brasil enfrentar a Croácia nas quartas-de-final da Copa do Qatar, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva começa a escalar seu time. Na manhã desta sexta-feira (9), Lula anunciará os nomes dos primeiros ministros do novo governo. Confirma um nome que o JBrNews anunciou em primeira mão: José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa. E indica também o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além de outros nomes. Quem são os primeiros titulares do time de Lula e outras cogitações são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.