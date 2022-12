JBr News 2022 #048 – A aprovação da PEC

A primeira aprovação da PEC da Transição, na CCJ do Senado, fez surgir uma proposta diferente do que desejava o novo presidente eleito

Mas até essa decisão corre o risco de ficar menor ou nem mesmo ser votada a depender da decisão de hoje, no STF, sobre o "Orçamento Secreto". E o que tudo isso impacta no futuro governo Lula? É o que o JBrNews analisa pra você!