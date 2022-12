JBr News 2022 #047 – A decisão do STF

A decisão é cercada de expectativas, e durante muito tempo muitos desejaram que ficassem para a Suprema Corte a decisão final

Está na pauta do Supremo para quarta-feira (7) o julgamento sobre o orçamento secreto. A decisão é cercada de expectativas, e durante muito tempo muitos desejaram que ficassem para a Suprema Corte a decisão final. Agora, porém, o maior desejo parece ser no sentido de a decisão ser adiada. Para que não acabe contaminando a votação da PEC da Transição, marcada para o mesmo dia no Senado. Esse jogo de xadrez envolvendo Judiciário e Legislativo é o tema do JBrNews de hoje, com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.