JBr News 2022 #046 – O mata mata no Congresso

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), marcou para quarta-feira (7) a votação da PEC da Transição. Será a grande prova de fogo para o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Se na Copa do Mundo, com o jogo mais tarde contra a Coreia do Sul, o Brasil entra na fase de mata-mata, quando não pode mais perder, o mesmo ocorre em Brasília. Como a PEC deverá ser votada, quais as suas chances, quais são seus obstáculos e desafios, esse é o tema do JBrNews de hoje, com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.