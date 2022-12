JBr News 2022 #045 – O meio termo da PEC

O relator do orçamento, senador Marcelo Castro acredita que o texto da PEC será aprovado

O relator do orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), que negocia a PEC da Transição, que permitirá ao governo pagar no ano que vem o Bolsa Família em R$ 600 além de outras despesas, acredita que o texto será aprovado. Mas num meio termo entre o desejo do governo e as posições mais intransigentes. No limite, há a PEC apresentada pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que reserva um valor de R$ 80 bilhões. E do outro lado a PEC original do novo governo, que pede algo próximo a R$ 200 bilhões. Para Marcelo Castro, o valor final ficará perto do meio entre os dois limites. É o que informam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.