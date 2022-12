JBr News 2022 #044 – Bolsonaro e sua estratégia

Lula trabalha para, na próxima semana, anunciar seus nomes não apenas na Defesa, mas também na economia e na área social

Tanto o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva quanto o atual governo de Jair Bolsonaro se movimentam. Lula trabalha para, na próxima semana, anunciar seus nomes não apenas na Defesa, mas também na economia e na área social. O JBrNews traz novidades sobre o que vai pela cabeça do presidente eleito. Do outro lado, Bolsonaro também monta suas estratégias para liderar a oposição e mapear qual será o tamanho dela. É o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.