JBr News 2022 #043 – José Múcio para Defesa

José Múcio está integrado ao grupo de trabalho da transição na área da Defesa, o único grupo que ainda não estava criado

O ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio Monteiro é o nome mais cotado para se tornar o próximo ministro da Defesa, no novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O JBrNews conversou com ele e traz hoje detalhes dessa conversa. José Múcio está integrado ao grupo de trabalho da transição na área da Defesa, o único grupo que ainda não estava criado. Em reunião na segunda-feira (28), Lula disse a ele que escolherá na próxima semana os seus comandantes das Forças Armadas e o ministro. E muito provavelmente o nome escolhido será José Múcio. É o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.