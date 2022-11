JBr News 2022 #042 – A PEC chega ao Congresso

A PEC já chegou modificada com relação à ideia original do governo, mas libera um valor de quase R$ 200 bilhões

Na tarde de segunda-feira, depois da vitória do Brasil sobre a Suíça, o relator do orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI) protocolou a PEC da Transição, que permitirá ao novo governo pagar o Bolsa Família no valor de R$ 600. A PEC já chegou modificada com relação à ideia original do governo, mas libera um valor de quase R$ 200 bilhões para o novo governo gastar além do teto. O que acontecerá agora? No curto tempo que há até o final do ano, será possível aprova-la? Na forma como o novo governo deseja? É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.