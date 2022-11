JBr News 2022 #041 – Semana decisiva para o governo

Depois da recuperação da cirurgia que fez na garganta, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já se encontra na capital

O Brasil entra em campo daqui a pouco contra a Suíça com o desfalque de Neymar. Mas o novo governo inicia em Brasília a sua partida com seu principal titular escalado. Depois da recuperação da cirurgia que fez na garganta, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já se encontra na capital, para tentar destravar pessoalmente os vários nós que ficaram. Como será a PEC da Transição, quem comandará a economia e quem será seu nome na Defesa. A semana mostrará se Lula continua ou não em forma. É o JBrNews, com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.