JBr News 2022 #040 – Uma semana enroscada

O Brasil estreou bem na Copa do Qatar, com um golaço de Richarlison. Mas o meio de campo embolou em Brasília. A esperada indicação para a Defesa na equipe de transição não aconteceu. A PEC da Transição permanece empacada. E acenos quanto a uma possível indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Economia geram reações. É o balanço final da semana, no JBrNews. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.