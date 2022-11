JBr News 2022 #039 – Uma multa simbólica e a PEC empacada

A poucas horas da estreia do Brasil na Copa do Qatar, Brasília amanhece com a ressaca de uma multa simbólica e uma PEC empacada

A poucas horas da estreia do Brasil na Copa do Qatar, Brasília amanhece com a ressaca de uma multa simbólica e uma PEC empacada. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, aplicou uma multa de R$ 22,9 milhões sobre o PL, partido de Jair Bolsonaro, por litigância de má fé. 22 é exatamente o número eleitoral do PL, com o qual Bolsonaro disputou. E, diante dos problemas na tramitação da PEC da Transição, já há quem discuta alternativas para pagar o Bolsa Família. É o que analisam Alexandre de Moraes e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.