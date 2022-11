JBr News 2022 #038 – Despesas sociais

A PEC da Transição, da forma ideal como o novo governo gostaria que fosse aprovada, subiu no telhado

A PEC da Transição, da forma ideal como o novo governo gostaria que fosse aprovada, subiu no telhado. A possibilidade de uma autorização permanente, ou mesmo por todos os quatro anos do mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, para tirar do teto de gastos as despesas sociais, tornou-se improvável. O mais provável é que seja dada uma autorização emergencial, para resolver o orçamento do ano que vem. E num valor bem mais baixo do que queria o novo governo. É o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.