JBr News 2022 #037 – As definições do novo governo

Alguns manifestantes bolsonaristas, em bloqueios nas estradas brasileiras ou em acampamentos em frente a quarteis, continuam inconformados com o resultado das eleições, que confirmou a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O clima nessas manifestações agrava-se, com alguns casos de violência. Diante dessa situação, pressiona-se Lula a mais rapidamente definir os nomes do seu futuro governo, principalmente na área da Defesa. Mas a recuperação de uma cirurgia pode fazer com que Lula adie um pouco tais definições. Enquanto isso, aguarda-se um documento do PL com contestações ao resultado eleitoral. Em meio à Copa do Mundo, esse é o clima político em Brasília, como mostram Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.