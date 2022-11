JBr News 2022 #036 – Semana agitada em Brasília

Na quinta-feira (24), o Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia. Deverá ser o único momento de refresco na agitada agenda política em Brasília

Na quinta-feira (24), o Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia. Deverá ser o único momento de refresco na agitada agenda política em Brasília. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estará no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para desatar diversos nós. O maior deles é a definição dos nomes da transição na área da Defesa. Em um momento em que voltam a crescer as manifestações de bolsonaristas e os bloqueios nas estradas. O novo governo precisa ainda fazer avançar a PEC da Transição no Congresso. E há uma pressão sobre Lula para que já comece a definir seus futuros ministros, como forma de facilitar essa negociação. São os pontos abordados por Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.