JBr News 2022 #035 – A composição da Defesa

O novo governo concluiu a composição dos integrantes da equipe de transição em todas as áreas, com exceção de uma: a Defesa

O novo governo concluiu a composição dos integrantes da equipe de transição em todas as áreas, com exceção de uma: a Defesa. A proximidade do mundo militar com o governo Jair Bolsonaro tornou delicada essa composição. Por isso, resolveu-se esperar o retorno a Brasília do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, na semana que vem, para definir como será a relação do novo governo com o meio militar. Algumas coisas, porém, estão definidas. O Ministério da Defesa voltará a ser comandado por um civil. O problema é encontrar um nome que seja bem aceito e respeitado pelas Forças Armadas. O JBrNews de hoje detalha como estão essas negociações. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.