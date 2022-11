JBr News 2022 #034 – As declarações de Lula

As quintas-feiras viraram momentos de terremoto para o mundo financeiro com as declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva

As quintas-feiras viraram momentos de terremoto para o mundo financeiro com as declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Foi na quinta-feira passada que Lula fez as declarações que fizeram cair a Bolsa e subir o dólar, ao sinalizar para um descompromisso com a responsabilidade fiscal para cumprir suas metas sociais. Nesta quinta (17), na COP27, Lula voltou a falar no mesmo tom, o que deverá levar a novas turbulências. O mercado tem razão nas suas preocupações? Lula está usando o tom certo ao pontuar a necessidade de recuperação social do país? A falta de compromisso fiscal pode levar a um descontrole? É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.