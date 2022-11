JBr News 2022 #033 – Negociação da PEC

O governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva deverá entregar nesta quarta-feira a PEC da transição

O governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva deverá entregar nesta quarta-feira (16) ao Congresso a proposta de emenda constitucional que permitirá gastos sociais além do teto, a chamada PEC da Transição. A negociação em torno dos termos da PEC, porém, não será simples. O governo eleito quer liberar um valor de R$ 175 bilhões para pagar o Bolsa Família, um aumento real para o salário mínimo e outras questões. Mas há resistência em torno de todo esse valor e sobre outros pontos. As dificuldades em torno da negociação da PEC são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.