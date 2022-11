JBr News 2022 #032 – Agenda internacional de Lula

Em uma Brasília esvaziada pelo feriado da proclamação da República, as atenções se voltam para o Egito

Em uma Brasília esvaziada pelo feriado da proclamação da República, as atenções se voltam para o Egito, onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. Lá, Lula terá nesta terça-feira (15) sua primeira reunião internacional de importância, quando se encontra com o representante do governo dos Estados Unidos na COP, John Kerry. Lula apresentará a Kerry a intenção de fazer o Brasil recuperar seu protagonismo internacional e na área do meio ambiente, propondo diversas reuniões nos próximos anos. É o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.