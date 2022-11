JBr News 2022 #031 – Uma Capital esvaziada

Em uma semana esvaziada pelo feriado da proclamação da República na terça-feira (15), os olhares irão se transferir de Brasília para Sharm El Sheik

Em uma semana esvaziada pelo feriado da proclamação da República na terça-feira (15), os olhares irão se transferir de Brasília para Sharm El Sheik, cidade do Egisto onde acontece a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. O presidente Jair Bolsonaro estará ausente, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva será, então, a grande referência brasileira e um dos centros das atenções, uma vez que a atuação do país na questão ambiental e na proteção de suas florestas é motivo de preocupação do planeta. Lula poderá fazer anúncios importantes durante a conferência, até mesmo definindo quem será seu ministro do Meio Ambiente. É o que mostram Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews desta segunda-feira (14).