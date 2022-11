JBr News 2022 #030 – O recado do mercado financeiro

Declarações feitas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira (10) geraram turbulência no mercado financeiro

Declarações feitas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira (10) geraram turbulência no mercado financeiro, com forte queda na Bolsa de Valores. Embora na prática o que está sendo negociado já fosse conhecido (a PEC para permitir benefícios sociais além do limite de gastos), as declarações de Lula sinalizando desprezo à responsabilidade fiscal geraram forte efeito. E podem ter servido como um recado: o novo governo precisa compreender que sua vitória foi fruto de uma ampliação de forças, que terá de ter representação agora. É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.