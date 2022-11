JBr News 2022 #029 – PEC da Transição

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá na manhã desta quinta-feira (10) uma ampla reunião política com os parlamentares que comporão sua futura base de sustentação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá na manhã desta quinta-feira (10) uma ampla reunião política com os parlamentares que comporão sua futura base de sustentação. Na sede do governo de transição, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), estarão não apenas parlamentares do PT e dos aliados tradicionais, mas também MDB, PSD e até provavelmente PSDB. A reunião deverá alinhar os primeiros pontos para construir a aprovação da chamada PEC da Transição, a proposta de emenda constitucional que permitirá a Lula pagar o Bolsa Família e outros benefícios sociais. É o novo governo que começa, como mostra Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.