JBr News 2022 #028 – A virada de chave da eleição

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se nesta quarta-feira (9) com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se nesta quarta-feira (9) com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Será o início do acerto político para que Lula consiga aprovar as propostas de que precisa, como a PEC que possibilitará as mudanças que quer fazer no orçamento. Em contrapartida, Lira e Pacheco podem obter apoio para disputarem no ano que vem as relações para o comando do Congresso. Do outro lado, as Forças Armadas devem apresentar seu esperado relatório sobre a eleição. Haverá contestação? Ou o resultado da eleição já foi aceito? Será o dia em que, afinal, a chave da eleição será virada e o novo governo de fato começa? É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.