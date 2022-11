JBr News 2022 #027 – Alternativas para transição

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chega nesta terça-feira (8) em Brasília para suas primeiras reuniões oficiais

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chega nesta terça-feira (8) em Brasília para suas primeiras reuniões oficiais com autoridades da República. Depois de um período de descanso na Bahia, Lula integra-se à transição. As principais discussões vão girar em torno das alternativas para recompor o orçamento da União e garantir os recursos para pagar o auxílio de R$ 600 – que vai voltar a se chamar Bolsa-Família –, o aumento real do salário mínimo e mais verbas para saúde e educação. Estuda-se um mix de alternativas para essa tarefa. Alexandre Jardim e Rudolfo Lago explicam o que está sendo pensado no JBrNews de hoje.