JBr News 2022 #026 – O início da transição presidencial

Lula chega para dar início oficial à transição

Enquanto se espera o famoso relatório das Forças Armadas a respeito do processo eleitoral, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acelera o processo de transição para dar ao máximo ares de normalidade política ao país. A despeito das insatisfações e das reclamações de grupos de eleitores do derrotado presidente Jair Bolsonaro, a estratégia de Lula é criar ao máximo um ambiente de normalidade. Na terça-feira, ele desembarca em Brasília para reuniões com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e, especialmente, com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), um aliado de Bolsonaro. É o que narram Alexandre Jardim e Rudolfo Lago, no JBrNews de hoje.