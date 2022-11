JBr News 2022 #025 – Articulação política para 2023

À revelia das manifestações e das possíveis reclamações, o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva começou

À revelia das manifestações e das possíveis reclamações, o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva começou. E seus primeiros papeis estão definidos. Neste primeiro momento até a posse, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin assume a coordenação política na transição. E Lula exercerá a função de líder internacional, viajando a países como fará na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, no Egito. Por aqui, na negociação política, o novo governo já conversa com o Centrão, que poderia vir a lhe fazer oposição. Para vir a aprovar uma Proposta de Emenda Constitucional que tire do teto de gastos R$ 175 bilhões para garantir coisas como o Auxílio Brasil de R$ 600 ou um aumento para o salário mínimo. O jogo começou. É o que mostram Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.