JBr News 2022 #024 – Negociações para o próximo governo

Apesar dos protestos, a vida continua. Os responsáveis pela transição na equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, começam suas conversas nesta quinta-feira (3). O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o senador eleito pelo Piauí Wellington Dias terão reunião com o relator do orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI). Discutirão mudanças na proposta que o novo governo quer incorporar para garantir o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 e um aumento real para o salário mínimo, entre outras coisas que foram prometidas na campanha. No jogo, a discussão quanto a se será mantido ou não – ou como será mantido – o famoso orçamento secreto. O início do jogo da transição é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.