JBr News 2022 #023 – A fala do presidente

Meio barro, meio tijolo. O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, depois de mais de 40 horas de um silêncio ensurdecedor, foi curto, mas recheado de entrelinhas. Que permitiram várias interpretações. Se, por um lado, Bolsonaro deu a senha para a confirmação do resultado das eleições do último domingo e o início do processo de transição, por outro lado manteve a autorização para as manifestações dos grupos bolsonaristas, desde que pacíficas. Ou seja, ele desautorizou protestos violentos como os bloqueios das estradas pelos caminhoneiros, mas não atos políticos, como já estão sendo planejados. Assim, projeta-se para tentar se tornar desde já o principal líder da oposição ao vencedor, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.