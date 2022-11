JBr News 2022 #022 – O silêncio de Jair Bolsonaro

Dois dias depois de ter perdido a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o presidente Jair Bolsonaro permanece em um silêncio ensurdecedor

Dois dias depois de ter perdido a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o presidente Jair Bolsonaro permanece em um silêncio ensurdecedor, que traz uma série de consequências. Por um lado, parte do mundo político tenta dar seguimento ao resultado dentro da normalidade. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, por exemplo, já conversou com o atual vice-presidente Hamilton Mourão. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, já trocou questões do processo de transição com o coordenador de Comunicação da campanha do PT, Edinho Silva. Por outro lado, os bolsonaristas radicais bloqueiam estradas e pedem intervenção militar. Tudo poderia ser dissipado com a comunicação de Bolsonaro, que não acontece. É o JBrNews de hoje, com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.