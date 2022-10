JBr News 2022 #021 – Lula vence em eleição disputada

Reflexos da eleição mais disputada da história. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceu as eleições presidenciais com 50,9% dos votos

Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceu as eleições presidenciais com 50,9% dos votos contra 49,1 de Jair Bolsonaro, do PL, que disputava a reeleição. Foi a eleição mais disputada da história. Superou a disputa de 2014 entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Lula venceu em 13 estados, Bolsonaro em 14. Bolsonaro venceu em São Paulo, maior colégio eleitoral, Lula em Minas Gerais, o segundo. São reflexos de um país dividido e do tamanho do desafio que Lula terá agora para governar o país a partir de janeiro do ano que vem. O tamanho desse desafio e as consequências do resultado eleitoral são o tema do JBrNews de hoje, com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.