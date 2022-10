JBr News 2022 #020 – Reta final das eleições presidenciais

Debate da Globo pretende reunir os dois adversários num confronto histórico, no qual a economia, a pandemia e a corrupção serão os grandes temas

O JBrNews de hoje traz a análise deste momento final da disputa à Presidência da República. Com a previsão do debate da Globo reunir os dois adversários num confronto histórico, no qual a economia, a pandemia e a corrupção serão os grandes temas para atrair os eleitores indecisos e diminuir as abstenções. As pesquisas projetam a vitória do candidato petista; mas será que esse resultado se confirma no domingo? Confira no JBrNews de hoje!