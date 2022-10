JBr News 2022 #019 – A eleição acaba domingo?

O que está sendo chamado de “terceiro turno” está projetado: as contestações judiciais do resultado e outras possíveis reações

Oficialmente, a eleição presidencial termina no domingo, dia 30. Ao final do dia, o vencedor da corrida presidencial será conhecido. Mas muito provavelmente, pelos acontecimentos dos últimos dias, isso significará realmente que o resultado será sacramentado. O que está sendo chamado de “terceiro turno” está projetado: as contestações judiciais do resultado e outras possíveis reações. Do lado de Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, há a contestação feita de suposto prejuízo na veiculação das inserções em emissoras de rádio da propaganda eleitoral. Na noite de quarta-feira, Bolsonaro chegou a convocar uma reunião ministerial com a presença dos comandantes das Forças Armadas. Mas, do lado do candidato do …