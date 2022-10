JBr News 2022 #018 – Reversão de votos

Bob Jeff, Minas e Nordeste: as chaves das campanhas nos últimos dias

O episódio envolvendo Roberto Jefferson no fim de semana assustou a campanha de Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição. Mas, aparentemente, os efeitos de fato na corrida, segundo os números das pesquisas, não foram tão grandes. A disputa segue acirrada e imprevisível, tornando chaves para o resultado final os desempenhos em Minas Gerais e no Nordeste. Em Minas, Bolsonaro tenta reverter o quadro com a ajuda do governador Romeu Zema. E no Nordeste, Luiz Inácio Lula da Silva, trabalha para consolidar sua ampla vantagem. É análise que fazem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.