JBr News 2022 #017 – Resumo das pesquisas

Últimas pesquisas mostram estacionamento da corrida eleitoral com vantagem para Lula

As últimas pesquisas de intenção de voto acenderam um sinal amarelo na campanha de Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição. Depois de um momento em que Bolsonaro parecia recuperar terreno sobre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a pesquisa do Ipec, divulgada na segunda-feira (24) mostrou a manutenção dos mesmos números da rodada anterior. A pesquisa Atlas, porém, mostrou ligeira subida de Lula e ligeira queda de Bolsonaro. E tais pesquisas ainda não foram capazes de mostrar o efeito do episódio de domingo, da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro. Os efeitos desses números nas campanhas de Lula e Bolsonaro são analisados por Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.