JBr News 2022 #016 – Tensão pré eleição

A disputa eleitoral deste ano promete ser a mais apertada de toda a história da redemocratização brasileira. O que deve tornar muito tensa a última semana. Que já começou assim com os tiros dados pelo ex-deputado Roberto Jefferson em policiais federais e o incidente no Rio Grande do Norte em ato com a governador Fátima Bezerra. Na tática da reta final, os dois candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, que tenta a reeleição, trabalham para tentar aumentar a rejeição do adversário. O que promete uma semana de ataques violentos. É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.