JBr News 2022 #015 – Abstenções de votos

Luta de Lula e Bolsonaro é reduzir ao máximo a abstenção

Em uma eleição disputadíssima, tanto Lula quanto Bolsonaro precisam garantir a seu favor o máximo possível de votos. Por isso, ambos agora trabalham de maneira incessante para levar eleitores e reduzir a abstenção. Embora uma pesquisa não seja capaz de medir a abstenção, a última rodada do Datafolha mostrou o peso de alterar a decisão de quem ainda não se definiu por um candidato ou outro. O trabalho para levar eleitores no dia 30 de outubro e as razões em torno de reduzir a abstenção são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.