JBr News 2022 #014 – Pesquisa Datafolha

Eleição de 2022 fica muito parecida com a eleição de 2014

A pesquisa do Datafolha divulgada na quarta-feira confirmou a tendência de aproximação de Jair Bolsonaro, do PL, de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. No limite, dando a impressão de empate técnico entre os dois. Um cenário que vai lembrando a acirrada disputa de 2014 entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. A comparação entre os dois cenários e o que essa semelhança de fato significa são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.