JBr News 2022 #012 – Desafios no Congresso Nacional

Novo Congresso: menos Damares, mais Waldemares

Logo depois das eleições, muito se avaliou que o novo Congresso eleito era mais conservador, mais de direita. Mas será que essa é mesmo a avaliação mais correta para entender a nova conformação da Câmara e do Senado? É um Congresso com maioria de fato de pessoas de direita, como a ex-ministra Damares Alves, eleita senadora pelo Distrito Federal? Ou, de fato, mais pragmático como o presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, Waldemar Costa Neto? Essa é a análise que fazem no JBrNews de hoje Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.