JBr News 2022 #011 – Debate Eleitoral

Debate expôs as fragilidades de Bolsonaro e Lula

Lula começou melhor. Bolsonaro se recuperou no final. A leitura final do primeiro debate do segundo turno parece apontar para um empate entre os dois candidatos à Presidência da República. E expôs quais são os maiores pontos de fragilidade de ambos. No começo do debate, quando se explorou a gestão do governo na pandemia de covid-19, ficou claro como Bolsonaro tem dificuldades para explicar sua condução desastrosa, que resultou na morte de mais de 700 mil pessoas. Ao final, tornou-se evidente como Lula tem problemas para justificar os escândalos de corrupção na Petrobras. O debate é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.