JBr News 2022 #010 – Debate Político 2º Turno

De olho no debate de domingo, Lula e Bolsonaro focam no Nordeste

Na batalha do segundo turno, a região Nordeste tornou-se cenário importantíssimo para os dois candidatos à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, que tenta a reeleição. Lula precisa manter o grande ativo de votos que teve na região. E Bolsonaro tentar ao máximo diminuir essa vantagem. A batalha pelo Nordeste acontece às vésperas de um momento decisivo: o primeiro debate no segundo turno. É a análises que fazem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.