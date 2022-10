JBr News 2022 #008 – O poder de Arthur Lira

De onde vem o poder do presidente da Câmara, Arthur Lira?

Uma operação policial tenta tirar do jogo do segundo turno eleitoral o governador de Alagoas, Paulo Dantas. Ninguém duvida do dedo do presidente da Câmara, Arthur Lira, na operação contra Paulo Dantas. Mas de onde vem todo esse poder que Lira conquistou? E o que significará toda essa força no jogo político que se configura para o ano que vem? É o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.