JBr News 2022 #007 – Estratégias de campanha

Ajuda das mulheres. Essa é uma estratégia comum na largada do segundo turno nas duas campanhas à Presidência da República

Ajuda das mulheres. Essa é uma estratégia comum na largada do segundo turno nas duas campanhas à Presidência da República. Tanto Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, quando Jair Bolsonaro, do PL, que tenta a reeleição, apostam agora no auxílio feminino. A primeira-dama Michelle Bolsonaro vai percorrer o Nordeste para reforçar na região mais votos para Bolsonaro, além de focar no eleitorado feminino. E Lula também planeja aproveitar mais sua mulher, Janja, na sua campanha. E, além de Janja, Simone Tebet, que se tornou aliada no segundo turno. Lula deverá ir junto com Simone a Manaus, palco da maior tragédia da pandemia de covid-19, quando faltou oxigênio para os doentes na cidade. No JBrNews de hoje, Alexandre Jardim e Rudolfo Lago detalham essas estratégias.