JBr News 2022 #006 – Senado Federal

Com a eleição de um Senado mais conservador, muito se tem falado que Jair Bolsonaro, caso reeleito, teria força agora para criar diversos problemas para o Supremo Tribuna Federal (STF)

Com a eleição de um Senado mais conservador, muito se tem falado que Jair Bolsonaro, caso reeleito, teria força agora para criar diversos problemas para o Supremo Tribuna Federal (STF). Mas, de fato, avaliando-se o perfil dos senadores, os antigos e os eleitos, qual seria mesmo o tamanho dessa força? De quantos senadores Bolsonaro realmente iria dispor? Haveria quórum para aprovar pedidos de impeachment de ministros do Supremo? Ou para alterar a composição da Suprema Corte? É o que discute Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.