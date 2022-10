JBr News 2022 #005 – Balanço da primeira semana de campanha

Lula obteve o apoio de cinco governadores, um ex-presidente da República, dois ex-candidatos no primeiro turno e dos pais do Plano Real

Lula obteve o apoio de cinco governadores, um ex-presidente da República, dois ex-candidatos no primeiro turno e dos pais do Plano Real. Bolsonaro teve o apoio de onze governadores, do presidente da Câmara e empresários de Minas Gerais. Esse foi o balanço da primeira semana, no dia em que de fato começa a campanha, com a propaganda eleitoral. É o tema do JBrNews de hoje, com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.