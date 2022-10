JBr News 2022 #003 – Apoios Políticos

Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro, na sua tentativa de reeleição, recebeu os apoios dos governadores dos três maiores colégios eleitorais do país

Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro, na sua tentativa de reeleição, recebeu os apoios dos governadores dos três maiores colégios eleitorais do país: Rodrigo Garcia (PSDB), de São Paulo; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro. Na terça também, definiu-se o apoio do PDT, de Ciro Gomes, a Lula. Aguarda-se agora o posicionamento oficial de Simone Tebet e do MDB, que também já sinalizaram ficar com Lula. Qual o peso de fato de tais apoios na definição do segundo turno é o que discutem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.