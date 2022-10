JBr News 2022 #002 – Congresso Nacional

As Eleições deste ano trouxeram um novo Congresso Nacional com uma tendência maior da centro-direita

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 10h, traremos a análise do principal fato da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

As Eleições deste ano trouxeram um novo Congresso Nacional com uma tendência maior da centro-direita. Como essa nova configuração do Parlamento irá impactar no próximo governo, independente, de quem seja o próximo Presidente da República? Essa é a análise de hoje no JbrNews!