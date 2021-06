JBr News #198 – O que fez Bolsonaro despencar tanto na pesquisa do Ipec?

No JBr News de hoje: Pesquisas anteriores já mostravam uma escalada de Luiz Inácio Lula da Silva com relação às eleições de 2022

No JBr News de hoje:

Pesquisas anteriores já mostravam uma escalada de Luiz Inácio Lula da Silva com relação às eleições de 2022. Mas nenhuma outra apontava para vantagem tão grande quando à demonstrada na pesquisa do Ipec divulgada hoje. Nela, Lula aparece disparado na frente, com 49% contra 23% de Bolsonaro. Números que lhe garantem vitória ainda no primeiro turno. O que fez Bolsonaro despencar tanto. É a análise do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

