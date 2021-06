JBr News #189 – A CPI investiga o laboratório da covid no Amazonas

No JBr News de hoje: Com o depoimento amanhã do ex-secretário da Saúde do Amazonas, a CPI da Covid tem a oportunidade de começar a investigar um ponto central da apuração

No JBr News de hoje:

Com o depoimento amanhã do ex-secretário da Saúde do Amazonas, a CPI da Covid tem a oportunidade de começar a investigar um ponto central da apuração: o que aconteceu em Manaus, na crise da falta de oxigênio e no laboratório de tratamento da doença, que acabou dando errado não apenas pela ineficácia dos medicamentos do tratamento precoce, mas com a aplicação de doses maiores que o recomendado. Há lá também a investigar desvio de dinheiro. É o início da linha de apuração da CPI sobre os estados. É o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

